В Подмосковье задержали руководителя и трех сотрудников рехаба - РИА Новости, 04.12.2025
17:47 04.12.2025 (обновлено: 17:55 04.12.2025)
В Подмосковье задержали руководителя и трех сотрудников рехаба
происшествия, егорьевск, московская область (подмосковье), видное, татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Егорьевск, Московская область (Подмосковье), Видное, Татьяна Петрова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
© УМВД по Московской областиКадр видео проверки деятельности реабилитационного центра, расположенного в городе Егорьевск Московской области
© УМВД по Московской области
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Силовики задержали руководителя и троих сотрудников реабилитационного центра в подмосковном Егорьевске, там находились 26 человек, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее сообщалось, что суд рассмотрит ходатайства об аресте восьмерых сотрудников реабилитационных центров в Егорьевске и Видном, где незаконно удерживали постояльцев. Как отмечали в подмосковной полиции, в реабилитационном центре в деревне Малое Видное незаконно удерживали 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет, задержаны гендиректор и трое работников. Как уточнили в ГУМВД, также была проведена проверка работы реабилитационного центра в Егорьевске.
© УМВД по Московской областиКадр видео проверки деятельности реабилитационного центра, расположенного в городе Егорьевск Московской области
Кадр видео проверки деятельности реабилитационного центра, расположенного в городе Егорьевск Московской области
"Данное учреждение размещалось в частном домовладении, вход в которое был ограничен. На момент проведения мероприятий в центре находились 26 человек, которые проходили реабилитацию от разных видов зависимостей. В ходе опроса они сообщили о том, что сотрудники данного учреждения систематически наносили им телесные повреждения, а также связывали и оставляли в подвальном помещении. В территориальный отдел полиции при силовой поддержке Росгвардии были доставлены руководитель и трое работников центра для дальнейшего разбирательства", – приводятся слова Петровой в Telegram-канале регионального главка МВД России.
Реабилитационный детский центр, где были обнаружены подростки, в поселке Исеть в Верхней Пышме - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В МВД рассказали, как дети попадали в рехаб на Урале
ПроисшествияЕгорьевскМосковская область (Подмосковье)ВидноеТатьяна ПетроваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
