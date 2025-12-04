В Подмосковье задержали руководителя и трех сотрудников рехаба

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Силовики задержали руководителя и троих сотрудников реабилитационного центра в подмосковном Егорьевске, там находились 26 человек, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее сообщалось, что суд рассмотрит ходатайства об аресте восьмерых сотрудников реабилитационных центров в Егорьевске и Видном, где незаконно удерживали постояльцев. Как отмечали в подмосковной полиции, в реабилитационном центре в деревне Малое Видное незаконно удерживали 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет, задержаны гендиректор и трое работников. Как уточнили в ГУМВД, также была проведена проверка работы реабилитационного центра в Егорьевске.
"Данное учреждение размещалось в частном домовладении, вход в которое был ограничен. На момент проведения мероприятий в центре находились 26 человек, которые проходили реабилитацию от разных видов зависимостей. В ходе опроса они сообщили о том, что сотрудники данного учреждения систематически наносили им телесные повреждения, а также связывали и оставляли в подвальном помещении. В территориальный отдел полиции при силовой поддержке Росгвардии были доставлены руководитель и трое работников центра для дальнейшего разбирательства", – приводятся слова Петровой в Telegram-канале регионального главка МВД России.
