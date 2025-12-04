Рейтинг@Mail.ru
"Явно проигрывает". В Италии сделали заявление об Украине после речи Путина - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:30 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/rech-2059907974.html
"Явно проигрывает". В Италии сделали заявление об Украине после речи Путина
"Явно проигрывает". В Италии сделали заявление об Украине после речи Путина - РИА Новости, 04.12.2025
"Явно проигрывает". В Италии сделали заявление об Украине после речи Путина
Заголовки итальянских СМИ после заявления Владимира Путина об отсутствии намерения воевать с Европой стали позорным примером дезинформации, направленной против... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T21:30:00+03:00
2025-12-04T21:30:00+03:00
в мире
европа
россия
украина
владимир путин
дональд трамп
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059302103_0:108:3259:1941_1920x0_80_0_0_ab6c0bf8f43c0c8acc4b69e1d077cc1d.jpg
https://ria.ru/20251203/putin-2059560417.html
https://ria.ru/20251203/vstrecha-2059451766.html
европа
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059302103_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_e93aec66e88021891f57919fed7fc500.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, евросоюз, нато, дело миндича
В мире, Европа, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, Дело Миндича
"Явно проигрывает". В Италии сделали заявление об Украине после речи Путина

Ферреро: Россию пытаются представить стороной, стремящейся к эскалации конфликта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Заголовки итальянских СМИ после заявления Владимира Путина об отсутствии намерения воевать с Европой стали позорным примером дезинформации, направленной против России, пишет политик Паоло Ферреро в статье для Il Fatto Quotidiano.
"Это происходит не впервые, но речь идет не о мелочи, потому что мы находимся на решающем этапе украинского конфликта, и важно понимать, что на самом деле происходит", отметил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В НАТО сделали заявление после слов Путина о войне с Европой
3 декабря, 16:43
Политик описал ситуацию так: по его мнению, "Украина явно проигрывает" и вскоре не сможет удерживать фронт. В таком случае есть два пути: либо переход к мирным переговорам, либо эскалация с прямым участием НАТО.
"Под прямым участием я имею в виду, что они не только поставят вооружение, но и отправят своих солдат, поскольку Украина очевидно не в состоянии отправить на бойню еще сотни тысяч людей, которых у нее больше нет. То есть Италия и Европа вступают в войну против России", — подчеркнул эксперт.
Ферреро заявил, что стремление президента США Дональда Трампа к переговорам очевидно, однако ясно и то, что подавляющее большинство стран Европы и руководство ЕС выступают против мира и работают на эскалацию.
Ферреро также отметил, что основные итальянские СМИ также способствуют разжиганию конфликта и представляют "сторону войны".
Во вторник Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас.
Российский лидер также добавил, что если Европа вдруг начнет противостояние с Россией, то быстро может произойти ситуация, когда Москве не с кем будет договариваться.
В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-участников альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Стивен Уиткофф во время встречи с украинской делегацией во Флориде и во время переговоров с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
На Западе обратили внимание на ключевую деталь во встрече Уиткоффа и Путина
3 декабря, 11:23
 
В миреЕвропаРоссияУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампЕвросоюзНАТОДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала