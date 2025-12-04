МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Заголовки итальянских СМИ после заявления Владимира Путина об отсутствии намерения воевать с Европой стали позорным примером дезинформации, направленной против России, пишет политик Паоло Ферреро в статье для Il Fatto Quotidiano.
"Это происходит не впервые, но речь идет не о мелочи, потому что мы находимся на решающем этапе украинского конфликта, и важно понимать, что на самом деле происходит", — отметил он.
Политик описал ситуацию так: по его мнению, "Украина явно проигрывает" и вскоре не сможет удерживать фронт. В таком случае есть два пути: либо переход к мирным переговорам, либо эскалация с прямым участием НАТО.
Ферреро заявил, что стремление президента США Дональда Трампа к переговорам очевидно, однако ясно и то, что подавляющее большинство стран Европы и руководство ЕС выступают против мира и работают на эскалацию.
Ферреро также отметил, что основные итальянские СМИ также способствуют разжиганию конфликта и представляют "сторону войны".
Российский лидер также добавил, что если Европа вдруг начнет противостояние с Россией, то быстро может произойти ситуация, когда Москве не с кем будет договариваться.
В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-участников альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.