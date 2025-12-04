https://ria.ru/20251204/razvedka-2059888891.html
Путин заявил, что доволен качеством российской разведки
Путин заявил, что доволен качеством российской разведки - РИА Новости, 04.12.2025
Путин заявил, что доволен качеством российской разведки
Президент России Владимир Путин заявил, что он доволен качеством работы российской разведки. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T19:54:00+03:00
2025-12-04T19:54:00+03:00
2025-12-04T19:54:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373368_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9e4cd3e94c3d19da6b597023d37d446.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059888454.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373368_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_48c789112a4751018ae5a8cac552d3cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин заявил, что доволен качеством российской разведки
Путин заявил, что доволен качеством работы российской разведки