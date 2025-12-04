Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что доволен качеством российской разведки - РИА Новости, 04.12.2025
19:54 04.12.2025
Путин заявил, что доволен качеством российской разведки
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что он доволен качеством работы российской разведки.
"Качеством работы своей (российской разведки - ред.) я доволен", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Обращение Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин рассказал, как решить проблему сектора Газа
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
