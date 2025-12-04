Уроженца Белоруссии назначили главой израильской разведки

Отмечается, что Гофман сменит на посту главы "Моссада" Давида Барнеа, чей пятилетний срок полномочий истекает в июне 2026 года.

В канцелярии отметили, что запрос премьер-министра на назначение генерал-майора Гофмана сегодня был представлен консультативному комитету по назначениям на руководящие должности.