Рейтинг@Mail.ru
Уроженца Белоруссии назначили главой израильской разведки - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 04.12.2025 (обновлено: 13:18 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/razvedka-2059753109.html
Уроженца Белоруссии назначили главой израильской разведки
Уроженца Белоруссии назначили главой израильской разведки - РИА Новости, 04.12.2025
Уроженца Белоруссии назначили главой израильской разведки
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение назначить своего военного секретаря, уроженца Белоруссии Романа Гофмана следующим главой службы внешней... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:10:00+03:00
2025-12-04T13:18:00+03:00
в мире
белоруссия
израиль
моссад
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059753708_0:212:2048:1364_1920x0_80_0_0_8a04370b0068eb1e36946ab9f2995d04.jpg
https://ria.ru/20251130/izrail-2058786542.html
белоруссия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059753708_0:0:1819:1364_1920x0_80_0_0_c55b02fab086c24d892e5cc8063e030a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, израиль, моссад, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Белоруссия, Израиль, Моссад, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Уроженца Белоруссии назначили главой израильской разведки

Нетаньяху назначил уроженца Белоруссии Гофмана главой Моссада

CC BY-SA 3.0 / IDF Spokesperson's Unit / Роман Гофман
Роман Гофман - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
CC BY-SA 3.0 / IDF Spokesperson's Unit /
Роман Гофман. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение назначить своего военного секретаря, уроженца Белоруссии Романа Гофмана следующим главой службы внешней разведки "Моссад", сообщила канцелярия премьер-министра.
"После собеседований с различными кандидатами премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение назначить своего военного секретаря, генерал-майора Романа Гофмана, на должность главы "Моссада", - говорится в заявлении для прессы.
Отмечается, что Гофман сменит на посту главы "Моссада" Давида Барнеа, чей пятилетний срок полномочий истекает в июне 2026 года.
В канцелярии отметили, что запрос премьер-министра на назначение генерал-майора Гофмана сегодня был представлен консультативному комитету по назначениям на руководящие должности.
Роман Гофман родился в Белоруссии, в городе Мозырь, в 1976 году. В 1990 он вместе с семьей репатриировался в Израиль. Гофман ранее занимал ряд высоких командных должностей в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), включая командование 75-м батальоном, региональной бригадой "Эцион", 7-й бронетанковой бригадой и прочее. Военный чиновник пользуется доверием премьера Нетаньяху с момента вступления в должность в мае 2024 года.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Лидер оппозиции призвал отказать Нетаньяху в помиловании без признания вины
30 ноября, 20:57
 
В миреБелоруссияИзраильМоссадБиньямин НетаньяхуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала