Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады заявил о дырах в украинской ПВО - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/rada-2059756971.html
Депутат Рады заявил о дырах в украинской ПВО
Депутат Рады заявил о дырах в украинской ПВО - РИА Новости, 04.12.2025
Депутат Рады заявил о дырах в украинской ПВО
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что дыры в украинской ПВО позволяют российским дронам залетать по некоторым устоявшимся коридорам. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:26:00+03:00
2025-12-04T13:26:00+03:00
в мире
киев
украина
сша
владимир зеленский
денис шмыгаль
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954032758_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_fee2ba4718fcb091c8c59a6a447c7966.jpg
https://ria.ru/20251114/ukraina-2055059123.html
киев
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954032758_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_426beb5ec3a0d958c4be9a1a289bf4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, США, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Депутат Рады заявил о дырах в украинской ПВО

Депутат Рады Безуглая заявила о дырах в украинской ПВО

© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсетиДепутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсети
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что дыры в украинской ПВО позволяют российским дронам залетать по некоторым устоявшимся коридорам.
"У нас все еще есть целые дыры в противовоздушной обороне, которые позволяют российским дронам залетать по некоторым устоявшимся коридорам", - заявила Безуглая в ходе выступления в украинском парламенте, запись которого депутат опубликовала в своем Telegram-канале.
В конце ноября министр армии США Дэниел Дрисколл предупредил Киев о том, что Вашингтон не сможет обеспечить непрерывные поставки ВСУ оружия и систем ПВО в объемах, необходимых для защиты всей украинской инфраструктуры.
Владимир Зеленский, министр обороны Украины Денис Шмыгаль и другие представители Украины регулярно требуют наращивания поставок систем ПВО западными партнерами Киева. В августе Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре выпрашивал 1 миллиард долларов в месяц на закупку оружия у США по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). В сентябре Шмыгаль заявил, что Киев попытается выбить из западных союзников еще 60 миллиардов долларов на закупку вооружения и систем ПВО, заставив их заложить эти деньги в свои бюджеты на следующий год.
Фотография, опубликованная депутатом Верховной рады Украины Александром Федиенко - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Депутат Рады опубликовал фото ракеты Patriot, упавшей в Киеве
14 ноября, 18:13
 
В миреКиевУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала