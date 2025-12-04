Депутат Рады заявил о дырах в украинской ПВО

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что дыры в украинской ПВО позволяют российским дронам залетать по некоторым устоявшимся коридорам.
"У нас все еще есть целые дыры в противовоздушной обороне, которые позволяют российским дронам залетать по некоторым устоявшимся коридорам", - заявила Безуглая в ходе выступления в украинском парламенте, запись которого депутат опубликовала в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский, министр обороны Украины Денис Шмыгаль и другие представители Украины регулярно требуют наращивания поставок систем ПВО западными партнерами Киева. В августе Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре выпрашивал 1 миллиард долларов в месяц на закупку оружия у США по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). В сентябре Шмыгаль заявил, что Киев попытается выбить из западных союзников еще 60 миллиардов долларов на закупку вооружения и систем ПВО, заставив их заложить эти деньги в свои бюджеты на следующий год.
