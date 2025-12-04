Депутат Рады заявил о дырах в украинской ПВО

"У нас все еще есть целые дыры в противовоздушной обороне, которые позволяют российским дронам залетать по некоторым устоявшимся коридорам", - заявила Безуглая в ходе выступления в украинском парламенте, запись которого депутат опубликовала в своем Telegram-канале.