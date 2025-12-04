В работе приложения Т-банка в России произошел сбой

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пользователи Т-банка из России жалуются на работу приложения, уже насчитывается более пяти тысяч жалоб, свидетельствуют данные сервисов по отслеживанию сбоев.

"Жалоб – много (час: 5078, сутки: 9631)", - говорится в сообщении на сайте сервиса по отслеживанию сбоев Downdetector по данным на 2.00 мск.

Как передает корреспондент РИА Новости, при попытке использования приложения пользователи получают сообщение об ошибке.