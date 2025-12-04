Рейтинг@Mail.ru
В работе приложения Т-банка в России произошел сбой
02:16 04.12.2025
В работе приложения Т-банка в России произошел сбой
Пользователи Т-банка из России жалуются на работу приложения, уже насчитывается более пяти тысяч жалоб, свидетельствуют данные сервисов по отслеживанию сбоев. РИА Новости, 04.12.2025
2025
Пользователи Т-банка из России жалуются на сбои в работе приложения

Пользователи Т-банка из России жалуются на сбои в работе приложения
Банкомат Т-Банка в торговом центре
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Банкомат Т-Банка в торговом центре. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пользователи Т-банка из России жалуются на работу приложения, уже насчитывается более пяти тысяч жалоб, свидетельствуют данные сервисов по отслеживанию сбоев.
"Жалоб – много (час: 5078, сутки: 9631)", - говорится в сообщении на сайте сервиса по отслеживанию сбоев Downdetector по данным на 2.00 мск.
Как передает корреспондент РИА Новости, при попытке использования приложения пользователи получают сообщение об ошибке.
"Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз", - говорится в приложении.
