https://ria.ru/20251204/pvo-2059898257.html
ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 04.12.2025
ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили ещё пять украинских беспилотников в четверг, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:28:00+03:00
2025-12-04T20:28:00+03:00
2025-12-04T20:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
https://ria.ru/20251204/sevastopol-2059764455.html
белгородская область
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над российскими регионами
МО: средства ПВО сбили пять украинских беспилотников над регионами России