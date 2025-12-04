Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над российскими регионами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 04.12.2025
ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили ещё пять украинских беспилотников в четверг, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
черное море
безопасность, белгородская область, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над российскими регионами

МО: средства ПВО сбили пять украинских беспилотников над регионами России

Командный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили ещё пять украинских беспилотников в четверг, сообщило министерство обороны РФ.
"Четвертого декабря текущего года в период с 13.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два БПЛА - над территорией Белгородской области, два БПЛА - над акваторией Черного моря и один БПЛА - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьЧерное мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
