04.12.2025

Путин назвал автомат Калашникова важным оружием
22:01 04.12.2025
Путин назвал автомат Калашникова важным оружием
Путин назвал автомат Калашникова важным оружием
Президент РФ Владимир Путин назвал автомат Калашникова важным оружием, отметив при этом ценность высокотехнологичного оружия, подтвержденного боевым опытом. РИА Новости, 04.12.2025
Путин назвал автомат Калашникова важным оружием

Автомат Калашникова
© Фото : Public Domain
Автомат Калашникова. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал автомат Калашникова важным оружием, отметив при этом ценность высокотехнологичного оружия, подтвержденного боевым опытом.
Путин в интервью India Today отметил, что Россия не просто продаёт, а делится технологиями с Индией в сфере военно-технического сотрудничества.
"Калашников" – это тоже важное оружие, это понятно", - сказал Путин.
"Но мы сейчас говорили о сфере высоких, можно сказать, высочайших технологий. И с учётом опыта применения некоторых видов оружия в боевой обстановке их ценность многократно возросла, многократно", - добавил он.
