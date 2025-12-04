https://ria.ru/20251204/putin-2059913235.html
Путин назвал автомат Калашникова важным оружием
Путин назвал автомат Калашникова важным оружием - РИА Новости, 04.12.2025
Путин назвал автомат Калашникова важным оружием
Президент РФ Владимир Путин назвал автомат Калашникова важным оружием, отметив при этом ценность высокотехнологичного оружия, подтвержденного боевым опытом.
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал автомат Калашникова важным оружием, отметив при этом ценность высокотехнологичного оружия, подтвержденного боевым опытом.
Путин
в интервью India Today отметил, что Россия
не просто продаёт, а делится технологиями с Индией
в сфере военно-технического сотрудничества.
"Калашников" – это тоже важное оружие, это понятно", - сказал Путин.
"Но мы сейчас говорили о сфере высоких, можно сказать, высочайших технологий. И с учётом опыта применения некоторых видов оружия в боевой обстановке их ценность многократно возросла, многократно", - добавил он.