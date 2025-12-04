Рейтинг@Mail.ru
21:40 04.12.2025
Путин назвал первую столицу Древней Руси
Путин назвал первую столицу Древней Руси
2025-12-04T21:40:00+03:00
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин назвал первую столицу Древней Руси

Путин: первой столицей Древней Руси был Новгород

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Первой столицей Древней Руси был Новгород, уже потом государственность перетекла в Киев, заявил президент России Владимир Путин.
Журналисты India Today попросили Путина прокомментировать одно из его выступлений, в котором президент рассказал, что "Киев - это мать городов русских".
"Здесь я ничего от себя не придумал, так говорили исторически. У нас Российское государство складывалось изначально из нескольких центров. Первая столица по истории была в районе города Новгорода, на северо-западе. Потом оттуда государственность "перетекла" в город Великий Новгород, а чуть попозже – в Киев. И вот это была Древняя Русь. И с тех пор Киев и называли "мать городов русских", - сказал Путин в интервью.
Глава государства добавил, что потом произошёл раздел древнерусского государства.
"Часть этого единого когда-то древнерусского государства начала развиваться с центром в Москве, часть попала в другие страны. Например, эта часть, где Киев, некоторые другие земли, эти части попали сначала, вместе образовали государство с Литвой, потом объединились с Польшей, возникла Речь Посполитая. И, таким образом, эта часть древнерусского государства оказалась в Польше, а в XVII веке попросилась назад, в Россию", - отметил президент.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин ответил на вопрос о возможности бессмертия
Вчера, 20:11
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
