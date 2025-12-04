https://ria.ru/20251204/putin-2059906098.html
Путин рассказал о "зеленой" энергетике в России
Путин рассказал о "зеленой" энергетике в России - РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал о "зеленой" энергетике в России
Гидроэнергетика, атомная энергетика и газовая энергетика составляют большую часть энергетики России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
россия, владимир путин, экономика
Путин рассказал о "зеленой" энергетике в России
Путин: атомная, газовая, гидроэнергетика составляют большую часть энергетики РФ