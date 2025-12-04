Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил, что изменение климата не миф - РИА Новости, 04.12.2025
21:05 04.12.2025
Путин сообщил, что изменение климата не миф
Путин сообщил, что изменение климата не миф
Изменение климата - это не миф, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
сша, владимир путин, россия, общество, визит путина в индию
США, Владимир Путин, Россия, Общество, Визит Путина в Индию
Путин сообщил, что изменение климата не миф

Путин сообщил, что изменение климата нельзя назвать мифом

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Изменение климата - это не миф, сообщил президент России Владимир Путин.
После записи интервью для India Today в Кремле Путин отдельно побеседовал с телеведущими каналов и руководством медиахолдинга India Today Group. Во время разговора журналист обратила внимание на проблему изменения климата, подчеркнув, что "президент США заявил о том, что либералы придумали миф об изменении климата".
"Отчасти он прав. Это не миф", - сказал Путин.
Российский президент отметил, что согласен с лидером США по поводу злоупотребления этими процессами в политических целях. "Здесь он прав абсолютно, согласен", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
