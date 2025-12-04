https://ria.ru/20251204/putin-2059902889.html
Путин ответил на вопрос о том, сожалеет ли он о чем-либо
Путин ответил на вопрос о том, сожалеет ли он о чем-либо - РИА Новости, 04.12.2025
Путин ответил на вопрос о том, сожалеет ли он о чем-либо
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, сожалеет ли он о чем-либо, заявил, что оглядываться назад бессмысленно, "сделано то, что сделано". РИА Новости, 04.12.2025
россия
россия, владимир путин, визит путина в индию, общество
Путин ответил на вопрос о том, сожалеет ли он о чем-либо
Путин рассказал, что ни о чем не сожалеет: оглядываться назад бессмысленно