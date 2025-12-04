Рейтинг@Mail.ru
20:59 04.12.2025
Путин ответил на вопрос о том, сожалеет ли он о чем-либо
Путин ответил на вопрос о том, сожалеет ли он о чем-либо
россия, владимир путин, визит путина в индию, общество
Россия, Владимир Путин, Визит Путина в Индию, Общество
Путин ответил на вопрос о том, сожалеет ли он о чем-либо

Путин рассказал, что ни о чем не сожалеет: оглядываться назад бессмысленно

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, сожалеет ли он о чем-либо, заявил, что оглядываться назад бессмысленно, "сделано то, что сделано".
Путин после интервью India Today отдельно побеседовал с телеведущими каналов и руководством медиахолдинга.
"Такой вроде традиционный вопрос на самом деле, но, мне кажется, оглядываться назад и сказать, что я бы переделал то и это, – более или менее бессмысленно. Сделано то, что сделано", - сказал российский лидер.
Путин ответил на вопрос о возможности бессмертия
РоссияВладимир ПутинВизит Путина в ИндиюОбщество
 
 
