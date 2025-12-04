https://ria.ru/20251204/putin-2059901842.html
Путин согласился с Трампом насчет злоупотребления темой климата
Путин согласился с Трампом насчет злоупотребления темой климата - РИА Новости, 04.12.2025
Путин согласился с Трампом насчет злоупотребления темой климата
Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с лидером США Дональдом Трампом по поводу злоупотребления темой изменения климата в политических целях. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:53:00+03:00
2025-12-04T20:53:00+03:00
2025-12-04T20:53:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
визит путина в индию
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050099950_0:169:3194:1966_1920x0_80_0_0_01f13ea0f774db37d255504ae7250dfa.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059883735.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050099950_407:0:3136:2047_1920x0_80_0_0_968b1fcd35c16f0929eef897b84ae259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, визит путина в индию
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Визит Путина в Индию
Путин согласился с Трампом насчет злоупотребления темой климата
Путин согласился с Трампом насчет злоупотребления темой изменения климата