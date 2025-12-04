Рейтинг@Mail.ru
Путин согласился с Трампом насчет злоупотребления темой климата - РИА Новости, 04.12.2025
20:53 04.12.2025
Путин согласился с Трампом насчет злоупотребления темой климата
Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с лидером США Дональдом Трампом по поводу злоупотребления темой изменения климата в политических целях. РИА Новости, 04.12.2025
в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, визит путина в индию
Путин согласился с Трампом насчет злоупотребления темой климата

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с лидером США Дональдом Трампом по поводу злоупотребления темой изменения климата в политических целях.
"Отчасти он (Трамп - ред.) прав. Это не миф, но это злоупотребление этими процессами в политических целях. Здесь он прав абсолютно, согласен", - сказал Путин в беседе с журналистами и руководством телеканалов Aaj Tak и India Today.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин: восстановление экономических отношений с США принесло бы пользу
Заголовок открываемого материала