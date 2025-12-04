https://ria.ru/20251204/putin-2059901408.html
Путин заявил о работе над борьбой с изменением климата
Все страны так или иначе работают над борьбой с изменением климата, в том числе Россия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
