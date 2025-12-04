Рейтинг@Mail.ru
Вопросы изменения климата требуют согласованной работы, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/putin-2059901276.html
Вопросы изменения климата требуют согласованной работы, заявил Путин
Вопросы изменения климата требуют согласованной работы, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Вопросы изменения климата требуют согласованной работы, заявил Путин
Вопросы изменения климата требуют согласованной и честной работы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:49:00+03:00
2025-12-04T20:49:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194882_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_d5114295074013d498c77a0cfd72c73d.jpg
https://ria.ru/20251104/rf-2052725966.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194882_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_40caa30e4d323beea493dec38c892618.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
Вопросы изменения климата требуют согласованной работы, заявил Путин

Путин: вопросы изменения климата требуют согласованной и честной работы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ- ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Вопросы изменения климата требуют согласованной и честной работы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это требует согласованной, корректной и честной работы", - сказал глава государства в ходе беседы с журналистами и руководством телеканалов Aaj Tak и India Today.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Россия и КНР выступили против дискриминации при борьбе с изменением климата
4 ноября, 08:45
 
В миреРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала