Путин назвал неизменным сотрудничество России и Индии в энергетике
Путин назвал неизменным сотрудничество России и Индии в энергетике - РИА Новости, 04.12.2025
Путин назвал неизменным сотрудничество России и Индии в энергетике
Сотрудничество России и Индии в области энергетики остается неизменным в текущих условиях и политических колебаниях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
