Путин назвал неизменным сотрудничество России и Индии в энергетике - РИА Новости, 04.12.2025
20:39 04.12.2025
Путин назвал неизменным сотрудничество России и Индии в энергетике
Путин назвал неизменным сотрудничество России и Индии в энергетике
Сотрудничество России и Индии в области энергетики остается неизменным в текущих условиях и политических колебаниях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
Путин назвал неизменным сотрудничество России и Индии в энергетике

Путин назвал неизменным сотрудничество РФ и Индии в энергетике и сейчас

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Сотрудничество России и Индии в области энергетики остается неизменным в текущих условиях и политических колебаниях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На наше сотрудничество с Индией в сфере энергетики по-прежнему не влияют текущие условия, мимолетные политические колебания или события на Украине", - сказал российский лидер в интервью каналу India Today.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин хотел бы, чтобы цели России и Индии совпадали
