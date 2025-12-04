Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о решении конфликта на Украине и сотрудничестве с Индией - РИА Новости, 04.12.2025
20:37 04.12.2025 (обновлено: 22:23 04.12.2025)
Путин рассказал о решении конфликта на Украине и сотрудничестве с Индией
Владимир Путин в преддверии визита в Индию дал интервью телеканалу India Today. Он рассказал о сотрудничестве России и Индии в разных областях, ситуации вокруг... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:37:00+03:00
2025-12-04T22:23:00+03:00
Путин рассказал о решении конфликта на Украине и сотрудничестве с Индией

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин в преддверии визита в Индию дал интервью телеканалу India Today. Он рассказал о сотрудничестве России и Индии в разных областях, ситуации вокруг украинского кризиса и перспективах отношений с США. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

О конфликте на Украине

Президент назвал СВО попыткой закончить войну, развязанную Западом. Он добавил, что Москва защищает свои интересы и людей, а менталитет киевских властей напоминает неонацистский режим. Своим решением продолжить конфликт они практически загнали себя в угол.
«
"Я уже говорил ранее, что для них главное осознать, что наилучший способ решить проблемы — это переговоры".
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей
Владимир Путин
президент России
Путин также подчеркнул, что Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь его жителям, которые не хотели связывать свою жизнь с теми, кто устроил госпереворот на Украине.
«
"Нам не нужно было получать важный порт в Крыму, потому что он уже был наш. Наш военно-морской флот по договору с Украиной уже находился в этом порту в Севастополе. Это по факту".
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей
Владимир Путин
президент России
Кроме того, российский лидер высказался о стремлении Вашингтона урегулировать ситуацию на Украине и заявил, что искренне верит в гуманитарные соображения, которыми руководствуется президент США Дональд Трамп. При этом политические и экономические интересы тоже играют роль в усилиях американского лидера добиться мира.
«
"Я считаю, что США активно ищут решение этой проблемы".
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей
Владимир Путин
президент России
Об отношениях России и Индии

Путин обратил внимание на взаимодействие двух государств в оборонной, торговой и энергетической сферах. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Нью-Дели не причиняют вреда третьим странам.
«
"На наше сотрудничество с Индией в сфере энергетики по-прежнему не влияют текущие условия, мимолетные политические колебания или события на Украине".
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей
Владимир Путин
президент России
Помимо этого, глава государства рассказал, что Россия не просто продает Индии оборонные технологии, а делится ими. Это редкость в области военного сотрудничества и говорит об уровне доверия.
Президент также признался, что очень хотел бы, чтобы национальные цели двух стран совпадали:
«
"Чтобы мы, объединяя усилия, добивались максимального результата".
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей
Владимир Путин
президент России
О российско-американском сотрудничестве

Как отметил Путин, восстановление экономических отношений между Москвой и Вашингтоном было бы полезно во многих областях. Он добавил, что крупные американские компании направляют письма, в которых просят не забывать о том, что они есть.
«

"Они ждут, пока все проблемы будут решены, и они будут готовы вернуться, они хотят это сделать".

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей
Владимир Путин
президент России
Кроме того, США по-прежнему покупают топливо для атомных электростанций у России.
О БРИКС

Нужно шире использовать возможности Нового банка развития объединения и применения национальных валют.
«

"У нас нет сейчас такой цели в рамках БРИКС — создание единой валюты. Это процесс спокойный".

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей
Владимир Путин
президент России
Президент отметил, что в этом вопросе никуда нельзя спешить, чтобы избежать грубых ошибок. Он привел в пример Европу, где ввели систему единой валюты, когда некоторые страны были к этому не готовы.
«

"У них возникли проблемы с регулированием ряда вопросов, связанных с социальной сферой".

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей
Владимир Путин
президент России
О распаде СССР

Реинтеграция Советского Союза невозможна и бессмысленна, таких целей нет, подчеркнул Путин. При этом на Западе продолжают говорить о том, что Россия мечтает вернуть СССР.
«
"Они это делают для того, чтобы напугать свое население".
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей
Владимир Путин
президент России
Российский лидер добавил, что не стал бы перекладывать ответственность за распад советского государства на отдельных людей, отметив, что в целом несостоятельной оказалась сама система.

Сегодня президент прилетел в Индию с двухдневным визитом. Официальные переговоры состоятся в пятницу, встреча пройдет в узком и расширенном составах. Затем Путин и Моди выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума. Стороны подпишут пакет документов. По итогам встречи лидеры сделают заявление для СМИ.

