Путин рассказал о решении конфликта на Украине и сотрудничестве с Индией

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин в преддверии визита в Индию дал интервью телеканалу India Today. Он рассказал о сотрудничестве России и Индии в разных областях, ситуации вокруг украинского кризиса и перспективах отношений с США. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
О конфликте на Украине
Президент назвал СВО попыткой закончить войну, развязанную Западом. Он добавил, что Москва защищает свои интересы и людей, а менталитет киевских властей напоминает неонацистский режим. Своим решением продолжить конфликт они практически загнали себя в угол.
"Я уже говорил ранее, что для них главное осознать, что наилучший способ решить проблемы — это переговоры".
Путин также подчеркнул, что Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь его жителям, которые не хотели связывать свою жизнь с теми, кто устроил госпереворот на Украине.
"Нам не нужно было получать важный порт в Крыму, потому что он уже был наш. Наш военно-морской флот по договору с Украиной уже находился в этом порту в Севастополе. Это по факту".
Кроме того, российский лидер высказался о стремлении Вашингтона урегулировать ситуацию на Украине и заявил, что искренне верит в гуманитарные соображения, которыми руководствуется президент США Дональд Трамп. При этом политические и экономические интересы тоже играют роль в усилиях американского лидера добиться мира.
"Я считаю, что США активно ищут решение этой проблемы".
Об отношениях России и Индии
Путин обратил внимание на взаимодействие двух государств в оборонной, торговой и энергетической сферах. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Нью-Дели не причиняют вреда третьим странам.
"На наше сотрудничество с Индией в сфере энергетики по-прежнему не влияют текущие условия, мимолетные политические колебания или события на Украине".
Помимо этого, глава государства рассказал, что Россия не просто продает Индии оборонные технологии, а делится ими. Это редкость в области военного сотрудничества и говорит об уровне доверия.
Президент также признался, что очень хотел бы, чтобы национальные цели двух стран совпадали:
"Чтобы мы, объединяя усилия, добивались максимального результата".
О российско-американском сотрудничестве
Как отметил Путин, восстановление экономических отношений между Москвой и Вашингтоном было бы полезно во многих областях. Он добавил, что крупные американские компании направляют письма, в которых просят не забывать о том, что они есть.
"Они ждут, пока все проблемы будут решены, и они будут готовы вернуться, они хотят это сделать".
Кроме того, США по-прежнему покупают топливо для атомных электростанций у России.
О БРИКС
Нужно шире использовать возможности Нового банка развития объединения и применения национальных валют.
"У нас нет сейчас такой цели в рамках БРИКС — создание единой валюты. Это процесс спокойный".
Президент отметил, что в этом вопросе никуда нельзя спешить, чтобы избежать грубых ошибок. Он привел в пример Европу, где ввели систему единой валюты, когда некоторые страны были к этому не готовы.
"У них возникли проблемы с регулированием ряда вопросов, связанных с социальной сферой".
О распаде СССР
Реинтеграция Советского Союза невозможна и бессмысленна, таких целей нет, подчеркнул Путин. При этом на Западе продолжают говорить о том, что Россия мечтает вернуть СССР.
"Они это делают для того, чтобы напугать свое население".
Российский лидер добавил, что не стал бы перекладывать ответственность за распад советского государства на отдельных людей, отметив, что в целом несостоятельной оказалась сама система.
Сегодня президент прилетел в Индию с двухдневным визитом. Официальные переговоры состоятся в пятницу, встреча пройдет в узком и расширенном составах. Затем Путин и Моди выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума. Стороны подпишут пакет документов. По итогам встречи лидеры сделают заявление для СМИ.
