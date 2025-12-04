Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Москву одним из лучших городов - РИА Новости, 04.12.2025
20:35 04.12.2025 (обновлено: 21:00 04.12.2025)
Путин назвал Москву одним из лучших городов
Путин назвал Москву одним из лучших городов - РИА Новости, 04.12.2025
Путин назвал Москву одним из лучших городов
Президент России Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира. РИА Новости, 04.12.2025
в мире, москва, россия, владимир путин
В мире, Москва, Россия, Владимир Путин
Путин назвал Москву одним из лучших городов

Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира.
Путин дал интервью каналу India Today, после записи которого отдельно побеседовал с телеведущими и руководством медиахолдинга. Вице-президент India Today Group Калли Пури Бхандал отметила, что она впервые в России, назвав Москву великолепным городом, похожим на сказку.
"Москва выглядит красиво, а это, безусловно, сейчас один из лучших мегаполисов мира", - сказал Путин в беседе с телеведущими каналов и руководством медиахолдинга India Today Group, его слова приводятся на сайте Кремля.
Глава государства также порекомендовал им задержаться в столице еще на пару недель, чтобы увидеть, как Москва будет готова к Новому году и Рождеству.
Путин похвалил власти Москвы на встрече с Уиткоффом
Путин похвалил власти Москвы на встрече с Уиткоффом
2 декабря, 19:59
 
В миреМоскваРоссияВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала