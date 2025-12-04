Путин назвал Москву одним из лучших городов

https://ria.ru/20251204/putin-2059899151.html
Президент России Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира. РИА Новости, 04.12.2025
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин назвал
Москву одним из лучших мегаполисов мира.
Путин
дал интервью каналу India Today, после записи которого отдельно побеседовал с телеведущими и руководством медиахолдинга. Вице-президент India Today Group Калли Пури Бхандал отметила, что она впервые в России
, назвав Москву
великолепным городом, похожим на сказку.
"Москва выглядит красиво, а это, безусловно, сейчас один из лучших мегаполисов мира", - сказал Путин в беседе с телеведущими каналов и руководством медиахолдинга India Today Group, его слова приводятся на сайте Кремля.
Глава государства также порекомендовал им задержаться в столице еще на пару недель, чтобы увидеть, как Москва будет готова к Новому году и Рождеству.