Путин рассказал о росте продолжительности жизни

"И если использовать искусственный интеллект в здравоохранении, например, для производства медицинских препаратов с применением генной инженерии и тому подобного, это будет иметь колоссальный эффект. Тем не менее, всему приходит конец", - сказал российский лидер в интервью каналу India Today.