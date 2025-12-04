https://ria.ru/20251204/putin-2059897988.html
Путин рассказал о росте продолжительности жизни
Путин рассказал о росте продолжительности жизни - РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал о росте продолжительности жизни
Если использовать искусственный интеллект в здравоохранении, например, для производства препаратов с применением генной инженерии - это будет иметь колоссальный РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:27:00+03:00
2025-12-04T20:27:00+03:00
2025-12-04T20:27:00+03:00
россия
владимир путин
общество
визит путина в индию
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056233285_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_59e3fcc206c5f2dc737696f1500e0bdd.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059896787.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056233285_617:0:3197:1935_1920x0_80_0_0_438454abc135370e4f727b0a6f480e72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, визит путина в индию
Россия, Владимир Путин, Общество, Визит Путина в Индию
Путин рассказал о росте продолжительности жизни
Путин заявил о колоссальном эффекте от ИИ в генной инженерии