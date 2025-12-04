https://ria.ru/20251204/putin-2059897841.html
Путин заявил о необходимости легальной борьбы за свободу вместо терроризма
Путин заявил о необходимости легальной борьбы за свободу вместо терроризма - РИА Новости, 04.12.2025
Путин заявил о необходимости легальной борьбы за свободу вместо терроризма
Президент России Владимир Путин заявил, что за свободу нужно бороться легальными способами, а не прибегать к терроризму, который подразумевает преступные методы РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:24:00+03:00
2025-12-04T20:24:00+03:00
2025-12-04T20:24:00+03:00
общество
россия
владимир путин
визит путина в индию
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051491970_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_c7579da6c0a263af0a090c0195173dc3.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059889420.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051491970_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_8c83eb98be7cb67f51d4c52cfcaac626.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, визит путина в индию
Общество, Россия, Владимир Путин, Визит Путина в Индию
Путин заявил о необходимости легальной борьбы за свободу вместо терроризма
Путин: бороться за свободу нужно легальными способами, а не терроризмом