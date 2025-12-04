Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о необходимости легальной борьбы за свободу вместо терроризма - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/putin-2059897841.html
Путин заявил о необходимости легальной борьбы за свободу вместо терроризма
Путин заявил о необходимости легальной борьбы за свободу вместо терроризма - РИА Новости, 04.12.2025
Путин заявил о необходимости легальной борьбы за свободу вместо терроризма
Президент России Владимир Путин заявил, что за свободу нужно бороться легальными способами, а не прибегать к терроризму, который подразумевает преступные методы РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:24:00+03:00
2025-12-04T20:24:00+03:00
общество
россия
владимир путин
визит путина в индию
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051491970_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_c7579da6c0a263af0a090c0195173dc3.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059889420.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051491970_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_8c83eb98be7cb67f51d4c52cfcaac626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, визит путина в индию
Общество, Россия, Владимир Путин, Визит Путина в Индию
Путин заявил о необходимости легальной борьбы за свободу вместо терроризма

Путин: бороться за свободу нужно легальными способами, а не терроризмом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что за свободу нужно бороться легальными способами, а не прибегать к терроризму, который подразумевает преступные методы и вред людям.
"Все очень просто. За свободу нужно бороться только легальными способами. Все действия, которые включают преступные методы, или те, которые вредят людям, нельзя поддерживать. Это давно было решено", - сказал Путин в интервью телеканалу India Today, отвечая на вопрос о борьбе с терроризмом.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Власти Афганистана многое делают для борьбы с терроризмом, заявил Путин
Вчера, 19:56
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинВизит Путина в Индию
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала