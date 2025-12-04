Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о своем отношении к индийской культуре - РИА Новости, 04.12.2025
20:22 04.12.2025 (обновлено: 20:36 04.12.2025)
Путин рассказал о своем отношении к индийской культуре
Путин рассказал о своем отношении к индийской культуре - РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал о своем отношении к индийской культуре
Президент России Владимир Путин заявил, что в России у некоторых есть культ индийской культуры, и ему это нравится. РИА Новости, 04.12.2025
россия, владимир путин, визит путина в индию
Россия, Владимир Путин, Визит Путина в Индию
Путин рассказал о своем отношении к индийской культуре

Путин: в РФ у некоторых есть культ индийской культуры, и мне это импонирует

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в России у некоторых есть культ индийской культуры, и ему это нравится.
"Есть такой даже в известных слоях нашего общества культ индийской культуры. И мне это очень импонирует, мне очень нравится это", — сказал российский лидер в интервью каналу India Today.
Индийский танец - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин заявил о поддержании интереса к индийской культуре в России
Вчера, 20:19
 
Россия, Владимир Путин, Визит Путина в Индию
 
 
