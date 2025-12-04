Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о поддержании интереса к индийской культуре в России - РИА Новости, 04.12.2025
20:19 04.12.2025
Путин заявил о поддержании интереса к индийской культуре в России
Путин заявил о поддержании интереса к индийской культуре в России
россия, владимир путин, индия, в мире, визит путина в индию
Россия, Владимир Путин, Индия, В мире, Визит Путина в Индию
Путин заявил о поддержании интереса к индийской культуре в России

Путин: власти РФ будут делать все, чтобы интерес к индийской культуре не угасал

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Власти России будут делать все, чтобы интерес к индийской культуре в РФ не угасал, заявил президент Владимир Путин.
"Мы будем делать все для того, чтобы интерес этот (к индийской культуре - ред.) не угасал. Я хочу, чтобы в Индии об этом знали", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
