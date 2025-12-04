https://ria.ru/20251204/putin-2059897040.html
Путин заявил о поддержании интереса к индийской культуре в России
Путин заявил о поддержании интереса к индийской культуре в России - РИА Новости, 04.12.2025
Путин заявил о поддержании интереса к индийской культуре в России
Власти России будут делать все, чтобы интерес к индийской культуре в РФ не угасал, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:19:00+03:00
2025-12-04T20:19:00+03:00
2025-12-04T20:19:00+03:00
россия
владимир путин
индия
в мире
визит путина в индию
россия
индия
россия, владимир путин, индия, в мире, визит путина в индию
Россия, Владимир Путин, Индия, В мире, Визит Путина в Индию
Путин заявил о поддержании интереса к индийской культуре в России
Путин: власти РФ будут делать все, чтобы интерес к индийской культуре не угасал