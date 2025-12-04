Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что люди с базами данных могут формировать мировоззрение - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:18 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/putin-2059894040.html
Путин заявил, что люди с базами данных могут формировать мировоззрение
Путин заявил, что люди с базами данных могут формировать мировоззрение - РИА Новости, 04.12.2025
Путин заявил, что люди с базами данных могут формировать мировоззрение
Президент РФ Владимир Путин предупредил, что люди, обладающие базами данных, на основе которых работает искусственный интеллект (ИИ), могут, по сути,... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:18:00+03:00
2025-12-04T20:18:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
https://ria.ru/20251119/putin-2056118549.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что люди с базами данных могут формировать мировоззрение

Путин: обладающие базами данных ИИ люди могут формировать мировоззрение

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что люди, обладающие базами данных, на основе которых работает искусственный интеллект (ИИ), могут, по сути, формировать мировоззрение.
"Это (искусственный интеллект - ред.) основано на обработке крупных баз данных... Те люди, которые обладают этими технологиями, базами данных, они, по сути,.. могут формировать мировоззрение", - отметил Путин в интервью телеканалу India Today.
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на выставке международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин заявил о появлении в скором времени технологий, превосходящих ИИ
19 ноября, 20:16
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала