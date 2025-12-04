https://ria.ru/20251204/putin-2059893783.html
Путин поздравил Индию с увеличением продолжительности жизни
Путин поздравил Индию с увеличением продолжительности жизни - РИА Новости, 04.12.2025
Путин поздравил Индию с увеличением продолжительности жизни
Президент России Владимир Путин поздравил Индию с увеличением продолжительности жизни и сокращением младенческой смерти.
