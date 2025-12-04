Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Индию с увеличением продолжительности жизни - РИА Новости, 04.12.2025
20:17 04.12.2025
Путин поздравил Индию с увеличением продолжительности жизни
Путин поздравил Индию с увеличением продолжительности жизни - РИА Новости, 04.12.2025
Путин поздравил Индию с увеличением продолжительности жизни
Президент России Владимир Путин поздравил Индию с увеличением продолжительности жизни и сокращением младенческой смерти. РИА Новости, 04.12.2025
индия
россия
владимир путин
в мире
индия
россия
индия, россия, владимир путин, в мире
Индия, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин поздравил Индию с увеличением продолжительности жизни

Путин поздравил Индию с сокращением младенческой смерти

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Индию с увеличением продолжительности жизни и сокращением младенческой смерти.
"77 лет назад средняя продолжительность жизни человека в Индии составляла 31 год. А сейчас - около 70 лет. Этого добилась система здравоохранения. В Индии младенческая смертность сократилась вчетверо. Мы вас поздравляем. Все это - результаты усилий в сфере здравоохранения", - сказал российский лидер в интервью каналу India Today.
ИндияРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
