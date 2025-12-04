Нужно быть в контакте с молодежью, заявил Путин

"Нам нужно разговаривать с людьми. Нельзя просто говорить, что вы совсем молоды, что вы совсем ничего не понимаете и сидите у себя дома, за стенкой. Так тоже нельзя. Нужно постоянно быть в контакте с молодыми людьми, пользоваться их инструментами, их аппаратом, пользоваться теми же современными средствами доведения информации до них, обратной связи, в социальных сетях надо работать", - добавил он.