Нужно быть в контакте с молодежью, заявил Путин

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. С молодежью постоянно нужно быть в контакте и использовать их инструменты и средства доведения информации, убежден президент России Владимир Путин.
"В литературе и искусстве эта тема противоречия старшего и младшего поколений, отцов и детей, эти образы всегда существовали. Отцы и дети. Здесь нет ничего нового. Знаете, что нового? Технологии. Эти мессенджеры, Telegram и так далее. Они используются для влияния на молодёжь", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
"Нам нужно разговаривать с людьми. Нельзя просто говорить, что вы совсем молоды, что вы совсем ничего не понимаете и сидите у себя дома, за стенкой. Так тоже нельзя. Нужно постоянно быть в контакте с молодыми людьми, пользоваться их инструментами, их аппаратом, пользоваться теми же современными средствами доведения информации до них, обратной связи, в социальных сетях надо работать", - добавил он.
