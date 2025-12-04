https://ria.ru/20251204/putin-2059892844.html
Путин призвал Индию расширить закупки российских удобрений
Путин призвал Индию расширить закупки российских удобрений - РИА Новости, 04.12.2025
Путин призвал Индию расширить закупки российских удобрений
Нью-Дели необходимо расширить закупки российских удобрений, крайне важных для индийских фермеров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
