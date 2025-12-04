Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, на что была направлена работа советской разведки - РИА Новости, 04.12.2025
20:09 04.12.2025
Путин рассказал, на что была направлена работа советской разведки
Путин рассказал, на что была направлена работа советской разведки
Вся работа разведки СССР была направлена на защиту интересов Родины, сообщил президент РФ Владимир Путин, отметив, что он жил в этой среде много лет. РИА Новости, 04.12.2025
россия, владимир путин, ссср
Россия, Владимир Путин, СССР
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Вся работа разведки СССР была направлена на защиту интересов Родины, сообщил президент РФ Владимир Путин, отметив, что он жил в этой среде много лет.
"Как вы справедливо отметили, работа в разведке связана со строгой дисциплиной, строгой идеологией и, прежде всего, с защитой интересов Родины. И в этом был весь смысл разведки Советского Союза, и я прожил в этой среде много лет", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Путин призвал не оценивать эффективность чужих разведок
Вчера, 20:06
 
РоссияВладимир ПутинСССР
 
 
