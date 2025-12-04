https://ria.ru/20251204/putin-2059892555.html
Путин рассказал, на что была направлена работа советской разведки
Путин рассказал, на что была направлена работа советской разведки - РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал, на что была направлена работа советской разведки
Вся работа разведки СССР была направлена на защиту интересов Родины, сообщил президент РФ Владимир Путин, отметив, что он жил в этой среде много лет. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:09:00+03:00
2025-12-04T20:09:00+03:00
2025-12-04T20:09:00+03:00
россия
владимир путин
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902391_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_6c1d7d565600f1b92b626b1d8d08f13d.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059891675.html
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902391_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_64c698ee2f1055bfab6b1d12fe296628.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, ссср
Россия, Владимир Путин, СССР
Путин рассказал, на что была направлена работа советской разведки
Путин: вся работа советской разведки была направлена на защиту интересов Родины