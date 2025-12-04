Рейтинг@Mail.ru
ИИ может быть как добром, так и злом, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/putin-2059892420.html
ИИ может быть как добром, так и злом, заявил Путин
ИИ может быть как добром, так и злом, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
ИИ может быть как добром, так и злом, заявил Путин
Искусственный интеллект, как и любое другое достижение прогресса, может быть как добром, так и злом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:08:00+03:00
2025-12-04T20:08:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_83:0:3053:1671_1920x0_80_0_0_9463c59fbd377ded31d0d5244e1f47a1.jpg
https://ria.ru/20250914/rossijane-2041782579.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
ИИ может быть как добром, так и злом, заявил Путин

Путин: ИИ, как и любое достижение прогресса, может быть как добром, так и злом

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – РИА Новости. Искусственный интеллект, как и любое другое достижение прогресса, может быть как добром, так и злом, заявил президент России Владимир Путин.
"Знаете, как и любое другое достижение прогресса, оно может быть как благом, так и злом. Очевидно, что это технология, которая меняет жизнь обычного человека, и, конечно же, в ближайшем будущем она изменит жизнь всего человечества", - заявил Путин в интервью телеканалу India Today.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Стало известно, какие изобретения сильнее всего повлияли на жизнь россиян
14 сентября, 08:50
 
В миреРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала