Путин отказался отвечать тем, кто говорит, что Россия хочет вернуть СССР
20:08 04.12.2025 (обновлено: 20:09 04.12.2025)
Путин отказался отвечать тем, кто говорит, что Россия хочет вернуть СССР
Президент России Владимир Путин заявил, что не будет отвечать тем, кто говорит, что Россия хочет "вернуть СССР" - они хотят слушать сами себя. РИА Новости, 04.12.2025
россия, ссср, владимир путин, общество, визит путина в индию
Россия, СССР, Владимир Путин, Общество, Визит Путина в Индию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не будет отвечать тем, кто говорит, что Россия хочет "вернуть СССР" - они хотят слушать сами себя.
"Я им (западным СМИ - ред.) этого (что РФ не хочет возвращать СССР - ред.) говорить не буду, знаете почему? Потому что они всё равно не хотят слушать то, что я говорю. Они хотят слушать только самих себя или комментировать мои слова так, как им удобно", - сказал российский лидер в интервью каналу India Today.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Россия СССР Владимир Путин Общество Визит Путина в Индию
 
 
