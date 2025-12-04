Путин заявил, что ряд стран сегодня допускают ошибки СССР

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Некоторые страны сегодня допускают ошибки, подобные тем, которые совершал в прошлом СССР, заявил президент России Владимир Путин.
"Советский Союз в определённый момент находился в таком состоянии, что его руководство, а возможно, и рядовые граждане считали, что он настолько велик, что с ним ничего и ни при каких обстоятельствах не случится. И эта идея величия - это момент, когда страна начинает совершать одну ошибку за другой, думая, что всё в порядке. Да, мы совершили ошибку здесь и допустили небольшую ошибку там, но мы настолько велики, что это всегда пройдёт, мы переживём. А количество ошибок растёт как снежный ком, и с ними становится всё сложнее справляться. Я вижу, что то же самое происходит и с некоторыми другими странами сегодня", - заявил Путин в интервью India Today.
Российский президент добавил, что не будет называть конкретные страны, в которых, по его оценке, этот процесс происходит на сегодняшний день.
