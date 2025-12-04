Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что ряд стран сегодня допускают ошибки СССР - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/putin-2059891561.html
Путин заявил, что ряд стран сегодня допускают ошибки СССР
Путин заявил, что ряд стран сегодня допускают ошибки СССР - РИА Новости, 04.12.2025
Путин заявил, что ряд стран сегодня допускают ошибки СССР
Некоторые страны сегодня допускают ошибки, подобные тем, которые совершал в прошлом СССР, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:06:00+03:00
2025-12-04T20:06:00+03:00
в мире
ссср
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044473704_0:80:3029:1785_1920x0_80_0_0_f023d67f5bae4ee25b9c41b7f34f12fb.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059890490.html
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044473704_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_189b15a2bd7d7336ad1408153774c5d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ссср, россия, владимир путин
В мире, СССР, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что ряд стран сегодня допускают ошибки СССР

Путин: ряд стран сегодня совершает те же ошибки, что и СССР

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Некоторые страны сегодня допускают ошибки, подобные тем, которые совершал в прошлом СССР, заявил президент России Владимир Путин.
"Советский Союз в определённый момент находился в таком состоянии, что его руководство, а возможно, и рядовые граждане считали, что он настолько велик, что с ним ничего и ни при каких обстоятельствах не случится. И эта идея величия - это момент, когда страна начинает совершать одну ошибку за другой, думая, что всё в порядке. Да, мы совершили ошибку здесь и допустили небольшую ошибку там, но мы настолько велики, что это всегда пройдёт, мы переживём. А количество ошибок растёт как снежный ком, и с ними становится всё сложнее справляться. Я вижу, что то же самое происходит и с некоторыми другими странами сегодня", - заявил Путин в интервью India Today.
Российский президент добавил, что не будет называть конкретные страны, в которых, по его оценке, этот процесс происходит на сегодняшний день.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин заявил о невозможности реинтеграции СССР
Вчера, 20:02
 
В миреСССРРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала