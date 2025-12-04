Рейтинг@Mail.ru
20:04 04.12.2025 (обновлено: 20:35 04.12.2025)
Президент РФ Владимир Путин назвал традиционные ценности основой, отметив, что Россия постоянно к ним обращается.
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал традиционные ценности основой, отметив, что Россия постоянно к ним обращается.
"Это основа - мы все время, во всяком случае последнее время, все время обращаемся к нашим традиционным, как мы говорим, ценностям", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
По словам президента, это фундамент, на котором Россия чувствует себя очень надежно.
"Но нам нужно смотреть вперед. Нам нужно развивать и использовать все современные средства развития. И только так, используя наши основные фундаментальные ценности и видение будущего, мы сможем эффективно достичь целей, которые ставим перед собой. Именно так мы сформировали и сформулировали наши цели национального развития", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Путин призвал вернуть в международную повестку традиционные ценности
1 сентября, 12:14
 
Россия, Владимир Путин, Общество
 
 
