20:04 04.12.2025
Путин заявил, что Запад злоупотребляет монополией на СМИ
Запад, запугивая свое население угрозой возрождения СССР, злоупотребляет монополией на мировые СМИ, заявил президент РФ Владимир Путин.
в мире
ссср
россия
владимир путин
ссср
россия
в мире, ссср, россия, владимир путин
В мире, СССР, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что Запад злоупотребляет монополией на СМИ

Путин: Запад злоупотребляет монополией на СМИ, запугивая людей возрождением СССР

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Запад, запугивая свое население угрозой возрождения СССР, злоупотребляет монополией на мировые СМИ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они это делают (говорят населению об угрозе возрождения СССР - ред.) для того, чтобы запугать свое население, они злоупотребляют монополией на мировые СМИ", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
На Западе запугивают население, говоря о возвращении СССР, заявил Путин
В миреСССРРоссияВладимир Путин
 
 
