Путин уверен, что его встреча с Моди будет интересной
Путин уверен, что его встреча с Моди будет интересной - РИА Новости, 04.12.2025
Путин уверен, что его встреча с Моди будет интересной
Президент России Владимир Путин убежден, что его встреча с премьером Индии Нарендрой Моди будет интересной и полезной. РИА Новости, 04.12.2025
Путин уверен, что его встреча с Моди будет интересной
