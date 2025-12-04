Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об отношениях России и Афганистана - РИА Новости, 04.12.2025
19:58 04.12.2025
Путин рассказал об отношениях России и Афганистана
Путин рассказал об отношениях России и Афганистана
Президент РФ Владимир Путин, говоря об отношениях с Афганистаном, отметил, что необходимо поддерживать контакты с действующими властями, что Россия и делает. РИА Новости, 04.12.2025
россия, афганистан, владимир путин, в мире
Россия, Афганистан, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал об отношениях России и Афганистана

Путин призвал поддерживать контакты с действующими властями Афганистана

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об отношениях с Афганистаном, отметил, что необходимо поддерживать контакты с действующими властями, что Россия и делает.
"Главное, чтобы влиять на события, происходящие в стране, вы должны поддерживать контакты с нынешним руководством страны. Именно это мы и делаем. Они предпринимают активные шаги по сокращению наркоугрозы с территории Афганистана. Есть и некоторые другие обстоятельства. Главное из них заключается в том, что для того, чтобы влиять как-то на происходящий процесс, нужно быть в контакте, нужно работать. Чем мы и занимаемся", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Путин назвал "реальностью" контроль Талибана над Афганистаном
РоссияАфганистанВладимир ПутинВ мире
 
 
