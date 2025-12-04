https://ria.ru/20251204/putin-2059889695.html
Путин считает не очень приличным давать характеристику лидерам других стран
Президент РФ Владимир Путин считает не очень приличным давать характеристику лидерам других государств. РИА Новости, 04.12.2025
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
