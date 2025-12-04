https://ria.ru/20251204/putin-2059889004.html
Путин назвал важнейший шаг в решении палестинского конфликта
Путин назвал важнейший шаг в решении палестинского конфликта - РИА Новости, 04.12.2025
Путин назвал важнейший шаг в решении палестинского конфликта
Президент РФ Владимир Путин назвал освобождение заложников важнейшим шагом, предпринятым в решении палестинского конфликта. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T19:54:00+03:00
2025-12-04T19:54:00+03:00
2025-12-04T19:54:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_da6322d222befa337c07204a9cc616ee.jpg
https://ria.ru/20251204/konflikt-1915630213.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_ff988504e8bb01a276db04e4d7ed09a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир путин
В мире, Россия, США, Владимир Путин
Путин назвал важнейший шаг в решении палестинского конфликта
Путин назвал освобождение заложников шагом в решении палестинского конфликта