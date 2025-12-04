Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит участвовать в решении палестинского вопроса, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/putin-2059888722.html
Россия продолжит участвовать в решении палестинского вопроса, заявил Путин
Россия продолжит участвовать в решении палестинского вопроса, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Россия продолжит участвовать в решении палестинского вопроса, заявил Путин
Россия всегда участвовала в решении палестинского вопроса в рамках ООН, продолжит делать это вместе со своими друзьями, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T19:53:00+03:00
2025-12-04T19:53:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
оон
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
https://ria.ru/20251204/konflikt-1915630213.html
россия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, оон, палестина
В мире, Россия, Владимир Путин, ООН, Палестина
Россия продолжит участвовать в решении палестинского вопроса, заявил Путин

Путин: Россия продолжит участвовать в решении палестинского вопроса в рамках ООН

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Россия всегда участвовала в решении палестинского вопроса в рамках ООН, продолжит делать это вместе со своими друзьями, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я считаю, что было бы правильно подумать о возможности выстроить управление (сектора Газа - ред.) таким образом, чтобы передать все полномочия палестинцам. Такие варианты существуют. Их обсуждают и арабские страны, и соседи, и за их пределами. Это обсуждается и в США. Я знаю это как часть системы ООН. Мы всегда участвовали в этом процессе и будем продолжать делать это вместе с нашими друзьями", - сказал российский лидер в интервью каналу India Today.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреРоссияВладимир ПутинООНПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала