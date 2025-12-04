Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, как решить проблему сектора Газа
19:52 04.12.2025
Путин рассказал, как решить проблему сектора Газа
Путин рассказал, как решить проблему сектора Газа
Президент РФ Владимир Путин назвал ключом к решению проблемы сектора Газа создание независимого государства Палестины. РИА Новости, 04.12.2025
в мире
россия
палестина
владимир путин
визит путина в индию
россия
палестина
в мире, россия, палестина, владимир путин, визит путина в индию
В мире, Россия, Палестина, Владимир Путин, Визит Путина в Индию
Путин рассказал, как решить проблему сектора Газа

Путин: создание независимого государства Палестины решит проблему сектора Газа

Обращение Владимира Путина. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал ключом к решению проблемы сектора Газа создание независимого государства Палестины.
"Создание независимого палестинского государства - это ключ к решению проблемы (сектора Газа - ред.)", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин заявил о поддержке Индии в борьбе с терроризмом
