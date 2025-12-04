https://ria.ru/20251204/putin-2059887983.html
Моди поднимает тему увеличения поставок ресурсов из России, заявил Путин
Моди поднимает тему увеличения поставок ресурсов из России, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Моди поднимает тему увеличения поставок ресурсов из России, заявил Путин
Премьер-министр Индии Нарендра Моди постоянно поднимает вопрос увеличения поставок удобрений, нефти и нефтепродуктов из России, заявил президент России Владимир РИА Новости, 04.12.2025
россия
индия
