Рейтинг@Mail.ru
Моди поднимает тему увеличения поставок ресурсов из России, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/putin-2059887983.html
Моди поднимает тему увеличения поставок ресурсов из России, заявил Путин
Моди поднимает тему увеличения поставок ресурсов из России, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Моди поднимает тему увеличения поставок ресурсов из России, заявил Путин
Премьер-министр Индии Нарендра Моди постоянно поднимает вопрос увеличения поставок удобрений, нефти и нефтепродуктов из России, заявил президент России Владимир РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T19:49:00+03:00
2025-12-04T19:49:00+03:00
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059879923_0:337:2643:1824_1920x0_80_0_0_c05713e10da4966596fe51f834486e63.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059875691.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059879923_0:0:2540:1905_1920x0_80_0_0_24f659301dcb1f2f1aa1376a06d0aaea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, владимир путин, нарендра моди, в мире
Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, В мире
Моди поднимает тему увеличения поставок ресурсов из России, заявил Путин

Путин: Моди поднимает тему увеличения поставок удобрений, нефтепродуктов из РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди постоянно поднимает вопрос увеличения поставок удобрений, нефти и нефтепродуктов из России, заявил президент России Владимир Путин.
"Им нужны нефть и нефтепродукты. Индийское правительство нуждается в увеличении закупок российских удобрений... Премьер-министр Моди постоянно поднимает этот вопрос: "Пожалуйста, увеличьте, объемы поставок", - заявил Путин в интервью телеканалу India Today.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом неформального обеда в резиденции премьер-министра в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин отметил важность работы с Моди
Вчера, 19:10
 
РоссияИндияВладимир ПутинНарендра МодиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала