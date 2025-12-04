https://ria.ru/20251204/putin-2059887331.html
Путин рассказал, какие ресурсы нужны Индии из России
Индии нужны и нефть, нефтепродукты, и удобрения из России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
экономика
россия
индия
владимир путин
визит путина в индию
