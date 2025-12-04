https://ria.ru/20251204/putin-2059887009.html
Путин призвал найти способ обеспечить безопасность Украины
Путин призвал найти способ обеспечить безопасность Украины - РИА Новости, 04.12.2025
Путин призвал найти способ обеспечить безопасность Украины
Президент РФ Владимир Путин призвал к поиску такого способа обеспечить безопасность Украины, который не будет ставить под угрозу безопасность России. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T19:44:00+03:00
2025-12-04T19:44:00+03:00
2025-12-04T19:44:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_83:0:3053:1671_1920x0_80_0_0_9463c59fbd377ded31d0d5244e1f47a1.jpg
https://ria.ru/20251204/ukraina-2059886506.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО
Путин призвал найти способ обеспечить безопасность Украины
Путин призвал найти способ обеспечить безопасность Украины, не угрожая России