Путин назвал "реальностью" контроль Талибана над Афганистаном
Путин назвал "реальностью" контроль Талибана над Афганистаном
Талибан контролирует Афганистан, это реальность и ее нужно признавать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
Путин назвал "реальностью" контроль Талибана над Афганистаном
