Путин назвал "реальностью" контроль Талибана над Афганистаном - РИА Новости, 04.12.2025
19:43 04.12.2025
Путин назвал "реальностью" контроль Талибана над Афганистаном
в мире
афганистан
россия
владимир путин
талибан
визит путина в индию
афганистан
россия
2025
Путин назвал "реальностью" контроль Талибана над Афганистаном

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Талибан контролирует Афганистан, это реальность и ее нужно признавать, заявил президент России Владимир Путин.
"Талибан очевидно контролирует ситуацию в Афганистане... Нужно это признавать, потому что это реальность", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
