Уиткофф не предлагал России вернуться в G7, заявил Путин
Уиткофф не предлагал России вернуться в G7, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Уиткофф не предлагал России вернуться в G7, заявил Путин
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не озвучивал на встрече в Кремле предложения о возвращении России в G7, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T19:36:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
стив уиткофф
g7
россия
сша
РИА Новости
РИА Новости
Уиткофф не предлагал России вернуться в G7, заявил Путин
Путин: Уиткофф на встрече в Кремле не предлагал России вернуться в G7