Уиткофф не предлагал России вернуться в G7, заявил Путин
19:36 04.12.2025
Уиткофф не предлагал России вернуться в G7, заявил Путин
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не озвучивал на встрече в Кремле предложения о возвращении России в G7, заявил президент РФ Владимир Путин.
в мире
россия
сша
владимир путин
стив уиткофф
g7
россия
сша
2025
в мире, россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, g7
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, G7
Уиткофф не предлагал России вернуться в G7, заявил Путин

Путин: Уиткофф на встрече в Кремле не предлагал России вернуться в G7

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не озвучивал на встрече в Кремле предложения о возвращении России в G7, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Не звучало это предложения, такого не было, просто мы затронули эту тему", - сказал Путин в интервью телеканалу India Today.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Непонятно, почему страны "большой семерки" так себя называют, заявил Путин
Заголовок открываемого материала