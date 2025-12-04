https://ria.ru/20251204/putin-2059885196.html
Путин заявил о появлении в мире новых центров стремительного развития
В мире возникают новые центры стремительного развития, процветает глобальный Юг, включая страны Южной Азии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
юг, россия, индия, владимир путин, в мире
