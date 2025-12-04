https://ria.ru/20251204/putin-2059884459.html
Россия настаивает на выполнении обещаний о нерасширении НАТО
Россия настаивает, чтобы НАТО выполняла обещания о нерасширении альянса на восток, которые были даны Москве в 90-е годы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
