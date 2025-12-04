Рейтинг@Mail.ru
Россия настаивает на выполнении обещаний о нерасширении НАТО - РИА Новости, 04.12.2025
19:31 04.12.2025
Россия настаивает на выполнении обещаний о нерасширении НАТО
Россия настаивает, чтобы НАТО выполняла обещания о нерасширении альянса на восток, которые были даны Москве в 90-е годы, заявил президент РФ Владимир Путин.
россия, москва, владимир путин, нато, в мире
Россия, Москва, Владимир Путин, НАТО, В мире
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на Кремль
Вид на Кремль . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Россия настаивает, чтобы НАТО выполняла обещания о нерасширении альянса на восток, которые были даны Москве в 90-е годы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы просто настаиваем на том, чтобы были исполнены прошлые обещания... Они были обещаны России в девяностых - никакого расширения на восток", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Президент России Владимир Путин
Россию "кинули" по поводу нерасширения НАТО на восток, заявил Путин
27 июня, 17:36
 
Россия Москва Владимир Путин НАТО В мире
 
 
