Путин: восстановление экономических отношений с США принесло бы пользу
Путин: восстановление экономических отношений с США принесло бы пользу
Существует множество областей, в которых восстановление экономических отношений между Россией и США принесло бы пользу обеим сторонам, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T19:28:00+03:00
