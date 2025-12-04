https://ria.ru/20251204/putin-2059883255.html
Путин рассказал о роли Запада в конфликте на Украине
Путин рассказал о роли Запада в конфликте на Украине - РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал о роли Запада в конфликте на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не начинала конфликт на Украине, а госперевороту в Киеве способствовали западные страны. РИА Новости, 04.12.2025
Путин рассказал о роли Запада в конфликте на Украине
Путин: Россия не начинала конфликт на Украине, Запад потворствовал госперевороту