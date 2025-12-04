https://ria.ru/20251204/putin-2059883081.html
Мышление киевского режима напоминает неонацистский, заявил Путин
Мышление киевского режима напоминает неонацистский, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Мышление киевского режима напоминает неонацистский, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что мышление киевского режима напоминает неонацистский режим. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T19:25:00+03:00
2025-12-04T19:25:00+03:00
2025-12-04T19:25:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753748694_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_d19f331ba78994ecf6f57574c1b062f8.jpg
https://ria.ru/20251204/ukraina-2059674147.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753748694_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_634cbab21c9acb65e69e8a5946d0a94e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
Мышление киевского режима напоминает неонацистский, заявил Путин
Путин: мышление киевского режима напоминает неонацистский