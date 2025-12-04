Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ставит интересы националистов выше народа Украины, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
19:24 04.12.2025 (обновлено: 19:26 04.12.2025)
Зеленский ставит интересы националистов выше народа Украины, заявил Путин
Зеленский ставит интересы националистов выше народа Украины, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Зеленский ставит интересы националистов выше народа Украины, заявил Путин
Владимир Зеленский заявлял о своем стремлении к миру, но в итоге стал ставить интересы националистически настроенных групп выше, чем народа Украины, заявил... РИА Новости, 04.12.2025
в мире
украина
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Зеленский ставит интересы националистов выше народа Украины, заявил Путин

Путин: Зеленский ставит интересы радикальных националистов выше народа Украины

© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявлял о своем стремлении к миру, но в итоге стал ставить интересы националистически настроенных групп выше, чем народа Украины, заявил российский лидер Владимир Путин.
"Когда... (Зеленский - ред.) пришел к власти, он заявил, что будет во что бы то ни стало добиваться мира... Но теперь... он следует тем же шаблонам, что и его предшественники, ставя интересы узкой националистически настроенной группы, в частности, радикальных националистов, выше, чем народа", - отметил Путин в интервью телеканалу India Today.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Россия намерена защищать людей на Украине, заявил Путин
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин
 
 
