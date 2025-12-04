https://ria.ru/20251204/putin-2059882625.html
Зеленский ставит интересы националистов выше народа Украины, заявил Путин
Владимир Зеленский заявлял о своем стремлении к миру, но в итоге стал ставить интересы националистически настроенных групп выше, чем народа Украины, заявил... РИА Новости, 04.12.2025
