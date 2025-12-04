https://ria.ru/20251204/putin-2059881975.html
Путин назвал лучший способ решения украинских проблем
Путин назвал лучший способ решения украинских проблем - РИА Новости, 04.12.2025
Путин назвал лучший способ решения украинских проблем
Киевским властям главное осознать, что наилучший способ решить проблемы - это переговоры, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T19:22:00+03:00
2025-12-04T19:22:00+03:00
2025-12-04T19:22:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024273061_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_1b0ea66dd3fca706f88bf7cde5a3d74a.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059881547.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024273061_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_f44e0481081eacd6eda892b498b49813.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Путин назвал лучший способ решения украинских проблем
Путин назвал лучшим способом решения украинских проблем переговоры